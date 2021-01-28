***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:02
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905144
BIST
12:501.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:507,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:508,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:50436,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,85
|Açılış
|: 436,08
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PKENT
|1.386,00
|2.317.969
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,50
|53.718.569
|% 9,16
|
|POLTK
|405,00
|42.383.053
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,35
|1.017.125.153
|% 0,00
|
|GARAN
|9,13
|853.539.066
|% 0,22
|
|ODAS
|3,78
|670.247.967
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,54
|663.861.067
|% 0,62
|
|KARSN
|4,80
|629.936.757
|% 5,73
|
|EKGYO
|2,35
|1.017.125.153
|% 0,00
|
|TSKB
|1,77
|374.749.510
|% -1,12
|
|ODAS
|3,78
|670.247.967
|% -3,57
|
|DOHOL
|3,78
|558.957.124
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,37
|196.188.817
|% -0,72
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3609
|7,3653
|% -0,66
|
|Euro
|8,9234
|8,9282
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,0234
|10,0737
|% -0,87
|
|Frank
|8,2515
|8,3012
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% -0,57
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|0,22
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|