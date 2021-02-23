***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:03
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911585
BIST
10:081.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:087,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:088,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:08409,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,68
|Açılış
|: 409,90
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:08
|VAKFN
|19,39
|8.289.481
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|1.491.605
|% 9,95
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|37,90
|105.090.620
|% -6,05
|
|KARSN
|5,56
|96.347.680
|% -0,36
|
|THYAO
|12,70
|76.943.451
|% 0,47
|
|KOZAL
|140,00
|76.569.877
|% 1,08
|
|OTKAR
|410,00
|56.948.705
|% 4,43
|
|KARSN
|5,56
|96.347.680
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,48
|23.477.350
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|9.713.119
|% -0,92
|
|VAKBN
|4,59
|37.997.173
|% 0,44
|
|TSKB
|1,80
|12.054.621
|% 1,12
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0394
|7,0426
|% 0,31
|
|Euro
|8,5700
|8,5762
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8749
|9,9245
|% 0,38
|
|Frank
|7,8276
|7,8748
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8711
|1,8804
|% 0,29
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|
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