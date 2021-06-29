***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:10
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944704
BIST
11:291.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,41
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.359
11:298,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:2910,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0348
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:29496,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 496,06
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:29
|YAPRK
|39,02
|3.893.557
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.326.806
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.737.402
|% 9,88
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|SAMAT
|4,82
|12.889.576
|% -8,54
|
|ALKA
|16,48
|8.667.086
|% -7,31
|
|MEGAP
|7,64
|14.248.104
|% -5,91
|
|MEGAP
|7,64
|14.248.104
|% -5,91
|
|THYAO
|13,67
|361.427.914
|% -1,37
|
|GARAN
|8,17
|302.453.422
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|251.987.205
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,30
|214.026.260
|% 7,27
|
|KOZAL
|115,60
|156.542.292
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|251.987.205
|% -1,03
|
|TSKB
|1,26
|55.625.575
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,17
|83.335.126
|% 0,46
|
|GARAN
|8,17
|302.453.422
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,03
|33.498.372
|% -1,90
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7322
|8,7363
|% 0,61
|
|Euro
|10,3995
|10,4050
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0423
|12,1027
|% 0,14
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3181
|2,3297
|% 0,35
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,22
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|-0,16
|