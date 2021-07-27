***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 14:05
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952000
BIST
14:351.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.353
En Düşük
1.342
14:358,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:3510,1378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0319
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1378
En Düşük
10,0795
14:35495,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,83
|Açılış
|: 495,16
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:34
|VANGD
|5,51
|7.721.607
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.938.958
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.611.703
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.269.065
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,35
|9.285.751
|% -5,01
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|YESIL
|2,28
|22.635.347
|% -4,20
|
|GARAN
|8,18
|450.030.064
|% 0,37
|
|SASA
|29,98
|362.342.498
|% 1,01
|
|THYAO
|12,37
|355.010.766
|% 0,49
|
|EREGL
|18,18
|232.316.995
|% 0,78
|
|YAYLA
|5,35
|230.161.006
|% 9,86
|
|PEKGY
|1,00
|74.324.202
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|163.878.453
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,80
|111.275.037
|% -0,55
|
|GARAN
|8,18
|450.030.064
|% 0,37
|
|TSPOR
|3,32
|175.784.389
|% 8,50
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5688
|8,5713
|% 0,22
|
|Euro
|10,1108
|10,1194
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7872
|11,8463
|% 0,03
|
|Frank
|9,3158
|9,3720
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% 0,26
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,42
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.270
|3.353
|0,42
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,21
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|0,32
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47AGYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 666, 506 adet işlem
-
14:46METUR
Yüzde 7.14 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 636, 224 adet işlem
-
14:45PRKAB
Yüzde 6.30 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 633 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 58 artarak (% 0.11 ) 1, 448
-
14:44XU100
Endeks 1, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 5, 400.00 milyon TL de