***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:42
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958553
BIST
12:591.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:598,4064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
12:599,8997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0689
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:59484,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,78
|Açılış
|: 484,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IZFAS
|7,50
|5.178.115
|% 9,97
|
|PENTA
|79,00
|28.420.057
|% 9,95
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.839.321
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,98
|127.998.541
|% 7,89
|
|IDEAS
|41,32
|1.682.096
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.189.651
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|IDGYO
|2,83
|8.665.151
|% -7,21
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|GARAN
|9,37
|613.480.975
|% -0,32
|
|PETKM
|6,07
|537.131.148
|% 0,83
|
|ARCLK
|34,02
|419.480.385
|% 2,90
|
|KRDMD
|8,28
|381.401.730
|% 0,49
|
|SISE
|8,74
|293.002.905
|% 1,16
|
|PETKM
|6,07
|537.131.148
|% 0,83
|
|GARAN
|9,37
|613.480.975
|% -0,32
|
|MRGYO
|1,11
|65.811.447
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,53
|131.373.064
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,28
|381.401.730
|% 0,49
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4027
|8,4059
|% -0,57
|
|Euro
|9,8967
|9,9035
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,5703
|11,6284
|% -0,84
|
|Frank
|9,1908
|9,2462
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2350
|2,2462
|% -0,56
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,84
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,50
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,21
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|