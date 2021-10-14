***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 16:11
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970754
BIST
17:411.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:419,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1157
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:4110,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1285
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:41530,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,61
|Açılış
|: 530,17
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:39
|RAYSG
|10,34
|4.849.097
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.376.390
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.526.623
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.554.422
|% 9,95
|
|SONME
|38,80
|1.359.757
|% 7,84
|
|BAYRK
|9,90
|15.191.799
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.292.671
|% -9,95
|
|PRKAB
|17,50
|129.145.449
|% -9,33
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|OZBAL
|16,64
|193.663.084
|% -8,97
|
|THYAO
|14,33
|783.753.873
|% 0,49
|
|TUPRS
|125,70
|766.130.085
|% 2,36
|
|KOZAL
|102,00
|491.192.192
|% 1,19
|
|VAKBN
|3,44
|369.147.320
|% 3,93
|
|BIMAS
|60,75
|367.767.374
|% -1,30
|
|ODAS
|1,45
|159.762.178
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,83
|189.285.748
|% 0,55
|
|AKFGY
|5,96
|155.227.543
|% -2,45
|
|TRGYO
|3,83
|96.479.669
|% 2,96
|
|ANELE
|2,67
|62.297.636
|% 2,69
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1800
|9,1819
|% 1,15
|
|Euro
|10,6560
|10,6638
|% 1,14
|
|Sterlin
|12,5350
|12,5978
|% 1,34
|
|Frank
|9,9074
|9,9671
|% 1,20
|
|Riyal
|2,4396
|2,4519
|% 1,06
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,81
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,64
|