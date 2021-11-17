***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 10:11
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978243
BIST
13:321.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
13:3210,4778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1610
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
13:3211,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1787
|Açılış
|: 11,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
13:32626,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 12,60
|Açılış
|: 626,50
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler13:29
|DOBUR
|149,60
|21.464.010
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.517.598
|% 9,97
|
|PRKAB
|40,08
|183.034.731
|% 8,32
|
|MERCN
|12,28
|27.555.891
|% 8,19
|
|IZTAR
|21,12
|9.267.177
|% 8,09
|
|BASCM
|8,35
|34.177
|% -7,22
|
|SUMAS
|88,00
|130.262
|% -6,38
|
|IDEAS
|45,50
|51.217.979
|% -5,68
|
|SONME
|28,52
|2.183.389
|% -5,00
|
|ELITE
|18,78
|176.074.283
|% -4,77
|
|GARAN
|11,99
|1.427.413.659
|% -0,66
|
|SISE
|10,28
|1.036.858.045
|% 3,21
|
|PETKM
|7,91
|907.689.069
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,59
|770.561.726
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,32
|686.939.892
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|686.939.892
|% -1,48
|
|ADESE
|1,04
|170.134.694
|% 0,00
|
|ODAS
|1,58
|223.782.335
|% 1,94
|
|GARAN
|11,99
|1.427.413.659
|% -0,66
|
|PETKM
|7,91
|907.689.069
|% -0,25
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4772
|10,4843
|% 1,62
|
|Euro
|11,8533
|11,8640
|% 1,57
|
|Sterlin
|14,0407
|14,1111
|% 1,70
|
|Frank
|11,2158
|11,2834
|% 1,59
|
|Riyal
|2,7869
|2,8009
|% 1,63
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,51
|
|Altın Gr.
|623
|623
|9,65
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.106
|4.209
|56,17
|
|Yarım
|1.985
|2.036
|27,16
|
|Çeyrek
|995
|1.018
|13,59
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,39
|8,40
|0,17
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,78
|