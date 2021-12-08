***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 17:09
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982016
BIST
17:282.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,10
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:2813,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2488
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:2815,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3287
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:28789,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 15,14
|Açılış
|: 789,51
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.357.071
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.543
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.405.526
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.692.399.780
|% 7,08
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.396.194.409
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.247.868.635
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.866.841.497
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.452.828.427
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|558.727.333
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7215
|13,7389
|% 1,84
|
|Euro
|15,5098
|15,5458
|% 2,16
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|15,33
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|
Seans Raporu
17:28
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