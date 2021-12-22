***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 10:01
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985380
BIST
12:401.827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 22,44
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:4011,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -5,76%
|| -0,7019
|Açılış
|: 11,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:4013,0528
En Yüksek
|Değişim
|: -5,69%
|| -0,7873
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:40671,63
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -36,17
|Açılış
|: 671,63
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:38
|PENTA
|359,70
|28.334.753
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.381.945
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.208.969
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|KATMR
|1,44
|35.851.146
|% 9,09
|
|DOCO
|1.027,20
|43.049.740
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.506.251
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,35
|69.389.564
|% -9,62
|
|GSDHO
|2,83
|100.210.351
|% -5,67
|
|GARAN
|11,96
|1.902.945.565
|% 0,67
|
|SISE
|13,33
|1.317.899.505
|% 0,38
|
|EREGL
|26,08
|1.124.389.870
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,21
|884.762.133
|% -0,97
|
|TUPRS
|147,90
|857.575.945
|% -1,20
|
|YKBNK
|3,56
|586.596.639
|% 2,30
|
|GARAN
|11,96
|1.902.945.565
|% 0,67
|
|SISE
|13,33
|1.317.899.505
|% 0,38
|
|KRDMD
|9,21
|884.762.133
|% -0,97
|
|DOHOL
|2,80
|259.969.947
|% 0,72
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5035
|11,5300
|% -5,41
|
|Euro
|13,0362
|13,0803
|% -5,49
|
|Sterlin
|15,4360
|15,5134
|% -5,03
|
|Frank
|12,4990
|12,5742
|% -5,45
|
|Riyal
|3,0711
|3,0865
|% -5,20
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,64
|
|Altın Gr.
|673
|673
|-34,48
|
|Cumhuriyet
|4.487
|4.555
|-350,00
|
|Tam
|4.457
|4.587
|-351,44
|
|Yarım
|2.154
|2.219
|-170,00
|
|Çeyrek
|1.081
|1.109
|-85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,50
|8,51
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,25
|