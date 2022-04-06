***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 10:19
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016304
BIST
10:142.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,33
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.342
En Düşük
2.324
10:1414,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0230
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
10:1416,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
10:14907,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,10
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ULUSE
|165,70
|6.708.798
|% 9,95
|
|KENT
|253,00
|327.888
|% 7,66
|
|DOAS
|68,05
|25.128.119
|% 6,83
|
|KFEIN
|21,22
|6.748.467
|% 6,42
|
|IDEAS
|24,62
|10.085.879
|% 6,40
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|GZNMI
|44,10
|1.610.396
|% -4,96
|
|CEOEM
|11,39
|8.548.942
|% -4,12
|
|AYES
|18,30
|148.340
|% -3,17
|
|ORMA
|30,50
|87.352
|% -3,17
|
|THYAO
|34,98
|641.089.973
|% 1,39
|
|ASELS
|26,00
|238.919.942
|% -0,08
|
|TUPRS
|245,10
|213.624.384
|% 1,70
|
|SISE
|16,55
|153.840.609
|% 0,06
|
|PETKM
|9,84
|148.918.506
|% 0,92
|
|ODAS
|1,91
|94.621.291
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|71.261.271
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,50
|72.229.157
|% 0,86
|
|THYAO
|34,98
|641.089.973
|% 1,39
|
|PETKM
|9,84
|148.918.506
|% 0,92
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7310
|14,7428
|% 0,20
|
|Euro
|16,0474
|16,0617
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1837
|19,2799
|% -0,06
|
|Frank
|15,7148
|15,8095
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9151
|3,9347
|% 0,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-6,01
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,57
|