***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 14:21
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036919
BIST
14:412.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,72
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:4117,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1528
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:4118,0995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0879
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:411.031,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.031,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ORCAY
|18,15
|54.693.664
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.512.456
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,35
|26.844.560
|% 8,95
|
|FONET
|14,18
|125.613.641
|% 8,66
|
|TSGYO
|5,48
|72.448.002
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,33
|72.040.213
|% -6,98
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,52
|3.977.299.089
|% 1,76
|
|EREGL
|31,72
|1.630.228.611
|% -4,57
|
|SISE
|22,16
|1.192.251.533
|% -0,27
|
|SASA
|42,88
|975.827.023
|% -2,46
|
|KRDMD
|13,38
|929.407.636
|% -4,36
|
|SEGYO
|1,18
|239.424.965
|% 1,72
|
|DOHOL
|4,07
|479.957.177
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,59
|292.827.636
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,79
|512.542.862
|% 0,84
|
|ODAS
|2,84
|278.150.311
|% -2,74
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2566
|17,2632
|% 0,89
|
|Euro
|18,0633
|18,0995
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9801
|21,0853
|% -0,12
|
|Frank
|17,3150
|17,4193
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5871
|4,6101
|% 0,88
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,28
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|34,00
|
|Tam
|6.819
|6.926
|-14,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,94
|