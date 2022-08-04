***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 13:52
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051794
BIST
13:432.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 43,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.730
En Düşük
2.701
13:4317,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,0330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
13:4318,3463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1042
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
13:431.028,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.028,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,81
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler13:43
|KLMSN
|14,31
|44.032.935
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|58.347.176
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|228.288.175
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|985.330
|% 9,96
|
|YEOTK
|24,10
|68.582.661
|% 9,95
|
|SNGYO
|4,98
|73.293.020
|% -9,95
|
|KZBGY
|47,34
|89.900.081
|% -8,52
|
|TURGG
|221,80
|20.225.751
|% -8,42
|
|GLBMD
|8,90
|10.922.450
|% -4,81
|
|NTGAZ
|12,56
|33.121.272
|% -3,90
|
|THYAO
|55,55
|2.445.255.309
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,84
|2.110.860.949
|% 6,53
|
|SISE
|23,68
|1.265.888.864
|% 1,72
|
|KARSN
|7,50
|1.124.504.968
|% 6,08
|
|SASA
|50,85
|824.170.367
|% 2,03
|
|TSKB
|2,93
|660.957.111
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|505.893.511
|% 2,53
|
|KARSN
|7,50
|1.124.504.968
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|280.797.836
|% 9,84
|
|YKBNK
|5,04
|677.466.277
|% 2,44
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9700
|% 0,24
|
|Euro
|18,3218
|18,3463
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8216
|21,9311
|% 0,52
|
|Frank
|18,6523
|18,7647
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,33
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,96
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|74,00
|
|Tam
|6.896
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.360
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|97,29
|97,29
|0,51
|