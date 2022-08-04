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***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.08.2022 13:52
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051794


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KLMSN 14,31 44.032.935 % 9,99  
KRPLS 8,26 58.347.176 % 9,99  
CEMTS 35,34 228.288.175 % 9,96  
OBASE 12,70 985.330 % 9,96  
YEOTK 24,10 68.582.661 % 9,95  
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Dolar 17,9608 17,9700 % 0,24  
Euro 18,3218 18,3463 % 0,57  
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Riyal 4,7680 4,7919 % 0,33  
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13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 16,21  
Altın Gr. 1.027 1.027 9,96  
Cumhuriyet 6.863 6.966 74,00  
Tam 6.896 6.949 46,00  
Yarım 3.360 3.397 22,00  
Çeyrek 1.685 1.698 11,00  
Gümüş.Ons 20,26 20,30 0,21  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,13  
B. Petrol 97,29 97,29 0,51  
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