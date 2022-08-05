***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 10:47
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052232
BIST
11:002.711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -12,35
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
11:0017,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9736
En Düşük
17,8915
11:0018,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
11:001.034,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.034,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:58
|OBASE
|13,97
|3.706.185
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|32.141.902
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|63.886.940
|% 9,95
|
|BEYAZ
|14,07
|31.862.325
|% 7,73
|
|BRMEN
|1,98
|88.635
|% 7,61
|
|ASUZU
|297,00
|47.980.701
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|9.499.372
|% -9,84
|
|DARDL
|4,08
|142.466.392
|% -4,90
|
|AGHOL
|73,30
|81.227.812
|% -4,81
|
|AKSUE
|32,92
|4.987.424
|% -4,69
|
|THYAO
|55,55
|1.304.962.315
|% 0,45
|
|SISE
|23,58
|644.875.749
|% -0,76
|
|KRDMD
|10,94
|504.011.037
|% -3,10
|
|SASA
|49,22
|501.262.936
|% -1,66
|
|ODAS
|4,25
|475.701.986
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,11
|260.515.326
|% 4,98
|
|TSKB
|3,13
|354.563.769
|% 0,64
|
|ODAS
|4,25
|475.701.986
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,07
|396.290.493
|% 0,20
|
|EKGYO
|3,21
|172.943.005
|% -0,62
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9723
|% 0,35
|
|Euro
|18,3751
|18,3912
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7833
|21,8925
|% 0,30
|
|Frank
|18,7120
|18,8247
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7671
|4,7910
|% 0,30
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.370
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,03
|
|B. Petrol
|94,99
|94,99
|0,87
|
Seans Raporu
10:58
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