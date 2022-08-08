***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 16:17
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052918
BIST
16:102.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 40,91
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:1017,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:1018,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:101.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.029,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.713.615
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.040.650
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|81.746.976
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.374.393
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.668.859
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|212.485.695
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|230.429.075
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,26
|26.167.676
|% -9,24
|
|THYAO
|58,35
|3.474.284.514
|% 0,26
|
|EKGYO
|3,47
|2.216.295.881
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.679.892.493
|% 3,55
|
|SISE
|23,90
|1.471.823.875
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,26
|1.297.173.384
|% -1,17
|
|EKGYO
|3,47
|2.216.295.881
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,37
|769.756.853
|% 7,24
|
|TSKB
|3,24
|1.036.584.232
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,18
|1.184.987.894
|% -1,15
|
|DOHOL
|4,24
|670.021.956
|% 2,91
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9575
|17,9630
|% 0,28
|
|Euro
|18,3145
|18,3287
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6847
|21,7935
|% 0,59
|
|Frank
|18,6819
|18,7944
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,21
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,18
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.903
|6.955
|-35,00
|
|Yarım
|3.364
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,26
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|-0,99
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25AKYHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 534, 732 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 24 artarak (% 1.67 ) 3, 005
-
16:24XU100
Endeks 2, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 35, 142.00 milyon TL de
-
16:22AVTUR
Yüzde 8.97 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 347 adet işlem
-
16:21CANTE
Yüzde 9.94 oranında artışla 77.40 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 073 adet işlem