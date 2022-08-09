***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 11:39
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053417
BIST
11:422.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 10,57
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4217,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4218,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1085
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4112
En Düşük
18,2767
11:421.035,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,81
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.231.702
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.864.893
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.297.067
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.733.538
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.208.069
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.335.770
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.101.745
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.732.479.775
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,03
|1.023.521.698
|% -5,19
|
|TUPRS
|281,50
|782.758.016
|% 2,93
|
|SASA
|52,05
|718.788.256
|% 0,10
|
|EREGL
|28,72
|595.122.046
|% 0,07
|
|ISCTR
|6,03
|1.023.521.698
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,44
|481.407.374
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,23
|583.584.570
|% 0,58
|
|ALBRK
|1,61
|129.426.559
|% 3,87
|
|ZOREN
|2,43
|168.706.962
|% 2,53
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9719
|% 0,12
|
|Euro
|18,3961
|18,4067
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,7065
|21,8153
|% 0,54
|
|Frank
|18,7778
|18,8909
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,25
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.936
|6.993
|6,00
|
|Yarım
|3.379
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-1,40
|