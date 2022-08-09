***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 16:07
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053487
BIST
16:132.775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -19,81
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:1317,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:1318,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:131.036,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.036,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.037,87
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DOGUB
|4,84
|44.622.892
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.403.974
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.431.822
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.454.108
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.604.292
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|13.232.278
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|35.610.527
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|133.335.775
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,24
|15.757.091
|% -9,02
|
|THYAO
|58,35
|4.053.985.334
|% -0,68
|
|ISCTR
|5,99
|2.275.695.321
|% -5,82
|
|EKGYO
|3,45
|1.471.518.400
|% 0,29
|
|TUPRS
|279,10
|1.425.940.401
|% 2,05
|
|SASA
|50,10
|1.425.901.502
|% -3,65
|
|EKGYO
|3,45
|1.471.518.400
|% 0,29
|
|ISCTR
|5,99
|2.275.695.321
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,21
|1.254.654.504
|% 0,19
|
|MOBTL
|1,98
|419.062.140
|% 5,32
|
|ZOREN
|2,53
|483.913.920
|% 6,75
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9448
|17,9513
|% 0,01
|
|Euro
|18,3836
|18,3987
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,6709
|21,7796
|% 0,37
|
|Frank
|18,7838
|18,8970
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7592
|4,7830
|% 0,08
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,87
|
|Cumhuriyet
|6.914
|7.019
|39,00
|
|Tam
|6.947
|7.001
|14,00
|
|Yarım
|3.385
|3.423
|7,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,01
|
|B. Petrol
|97,93
|97,93
|1,28
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26BEYAZ
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 104 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 56 kaybederek (% -0.85 ) 2, 986
-
16:25XU100
Endeks 2, 776 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 32, 389.00 milyon TL de
-
16:24BMSTL
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 401, 278 adet işlem
-
16:23BMSCH
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 285 adet işlem