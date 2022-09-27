***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 11:03
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065434
BIST
12:493.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 40,55
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:4918,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:4917,8003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:49971,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,16
|Açılış
|: 971,16
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:49
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.287.713
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.271.588
|% 9,95
|
|KONTR
|57,70
|288.058.487
|% 9,18
|
|ISFIN
|6,76
|24.482.362
|% 8,33
|
|ISGYO
|8,19
|8.123.407
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|893.745
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.754.461
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|805.008.628
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,95
|632.941.036
|% -7,06
|
|THYAO
|71,20
|2.193.761.157
|% 2,59
|
|TSKB
|2,51
|1.896.025.915
|% -4,20
|
|SASA
|68,20
|1.838.165.079
|% 2,79
|
|YKBNK
|7,26
|1.481.703.078
|% 4,76
|
|GARAN
|19,54
|1.215.668.218
|% 1,40
|
|TSKB
|2,51
|1.896.025.915
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,11
|805.008.628
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,02
|876.030.219
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,26
|1.481.703.078
|% 4,76
|
|ZOREN
|3,95
|632.941.036
|% -7,06
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4691
|18,4855
|% 0,06
|
|Euro
|17,7764
|17,8003
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,8991
|19,9989
|% 1,20
|
|Frank
|18,6108
|18,7229
|% 0,57
|
|Riyal
|4,8982
|4,9227
|% 0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,92
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,17
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.660
|-49,00
|
|Tam
|6.597
|6.676
|-3,00
|
|Yarım
|3.210
|3.264
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|0,15
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|1,28
|