***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 11:25
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080263
BIST
11:394.740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 82,53
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.753
En Düşük
4.677
11:3918,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:3919,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0936
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:391.063,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.063,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ALBRK
|3,08
|216.867.828
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|79.026.981
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|28.958.196
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|101.261.174
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|129.914.358
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|165.173.325
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,19
|263.411.947
|% -7,00
|
|CLEBI
|596,00
|75.784.773
|% -6,73
|
|YKBNK
|11,52
|3.474.659.948
|% 6,77
|
|THYAO
|107,40
|2.803.620.962
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.662.630.495
|% 7,30
|
|AKBNK
|17,42
|2.532.086.229
|% 7,60
|
|VAKBN
|10,28
|1.719.935.854
|% 9,83
|
|YKBNK
|11,52
|3.474.659.948
|% 6,77
|
|ISCTR
|10,44
|2.662.630.495
|% 7,30
|
|SKBNK
|2,49
|611.623.012
|% 6,41
|
|EKGYO
|5,64
|1.059.337.991
|% 1,44
|
|TSKB
|3,46
|624.178.292
|% 6,13
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6150
|% 0,07
|
|Euro
|19,3545
|19,3662
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,0086
|22,1190
|% 0,04
|
|Frank
|19,6675
|19,7860
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,06
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.064
|7.182
|-13,00
|
|Yarım
|3.431
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,06
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|0,18
|
Seans Raporu
11:37
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