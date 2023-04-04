***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2023 12:35
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131443
BIST
13:114.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 60,75
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1119,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1121,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1146
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:111.225,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.225,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:11
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2224
|19,2310
|% 0,25
|
|Euro
|21,0315
|21,0469
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9625
|24,0827
|% 0,84
|
|Frank
|20,9920
|21,1185
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1119
|5,1376
|% 0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,50
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.337
|8.421
|20,00
|
|Yarım
|4.087
|4.120
|9,00
|
|Çeyrek
|2.044
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,65
|