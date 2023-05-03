***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 14:57
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146295
BIST
16:544.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -49,24
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5419,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5421,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1146
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:541.262,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.262,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.476.509
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.023.961
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,38
|157.856.642
|% 8,82
|
|CRDFA
|3,42
|21.926.322
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.113.856
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.953.621
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.576
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|THYAO
|126,80
|3.601.112.281
|% 0,40
|
|EREGL
|31,16
|2.098.087.044
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|TUPRS
|66,80
|1.915.876.604
|% 2,22
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|EKGYO
|5,57
|643.137.863
|% -3,13
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,21
|813.433.357
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,64
|737.522.548
|% -0,65
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4681
|19,4720
|% 0,05
|
|Euro
|21,5104
|21,5232
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,2867
|24,4085
|% 0,40
|
|Frank
|21,8340
|21,9655
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1765
|5,2024
|% 0,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,37
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.472
|4.562
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.288
|-10,00
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,83
|-0,05
|