***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2023 15:03
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180274
BIST
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15:347.218
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -40,09
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.215
En Yüksek
7.366
15:3426,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0468
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3429,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1361
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:341.675,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.674,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KLSER
|44,24
|132.401.472
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.669.153
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|123.289.694
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.406.345
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.258.495.783
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.191.022.960
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.477.625
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,28
|408.403.759
|% -8,75
|
|ASTOR
|114,90
|6.025.386.786
|% 0,52
|
|THYAO
|234,90
|5.307.465.370
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|KONTR
|243,90
|3.668.436.624
|% 6,55
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|YKBNK
|14,17
|3.304.068.789
|% -1,60
|
|ZOREN
|4,29
|779.993.073
|% -0,23
|
|SKBNK
|3,08
|521.703.811
|% -2,53
|
|ISCTR
|15,49
|2.487.287.305
|% -1,65
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9564
|26,9684
|% 0,17
|
|Euro
|29,5674
|29,6171
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,0231
|34,1937
|% -0,41
|
|Frank
|30,6535
|30,8381
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:34
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