***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 15:16
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195080
BIST
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17:067.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -65,05
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:0626,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:0628,7942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1252
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:061.648,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.648,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:04
|AVHOL
|88,55
|30.135.217
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.905.510
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.208.516.367
|% 9,99
|
|INGRM
|667,20
|125.788.977
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|58.482.781
|% -10,00
|
|EMKEL
|37,52
|133.417.994
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|21.883.223
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.407.132
|% -9,96
|
|SASA
|48,24
|7.582.827.644
|% -2,94
|
|SISE
|55,05
|6.275.170.717
|% -0,36
|
|THYAO
|230,90
|5.812.421.692
|% -0,35
|
|ISCTR
|21,24
|5.376.879.522
|% -1,39
|
|ENKAI
|37,88
|4.817.388.573
|% 2,54
|
|ISCTR
|21,24
|5.376.879.522
|% -1,39
|
|KATMR
|1,99
|493.228.446
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,90
|3.661.179.272
|% -2,69
|
|ZOREN
|4,73
|1.043.537.134
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,37
|1.560.341.751
|% -1,18
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9454
|26,9511
|% 0,06
|
|Euro
|28,7628
|28,7805
|% -0,48
|
|Sterlin
|33,3718
|33,5391
|% -0,53
|
|Frank
|29,9719
|30,1525
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1634
|7,1993
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-31,00
|
|Yarım
|5.511
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|