***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 10:30
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSUE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212799
BIST
'
13:577.434
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -80,11
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.427
En Yüksek
7.598
13:5728,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0340
|Açılış
|: 28,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3359
En Düşük
28,2395
13:5729,9057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0493
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8784
13:571.806,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.806,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler13:57
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|378,40
|8.321.773
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.177.230
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.593.997
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|24.618.993
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.989.778.824
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.948.208.681
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.245.558
|% -10,00
|
|TURGG
|532,80
|38.824.816
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.856.507
|% -10,00
|
|TABGD
|194,60
|5.444.356.336
|% 2,26
|
|THYAO
|213,40
|3.826.520.389
|% -1,79
|
|TUPRS
|144,10
|3.392.281.682
|% 1,55
|
|MIATK
|723,60
|2.989.778.824
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.948.208.681
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|GSRAY
|8,47
|819.025.565
|% -3,20
|
|EKGYO
|6,40
|610.700.740
|% -2,44
|
|ODAS
|11,26
|984.255.994
|% -4,66
|
|YKBNK
|17,03
|888.235.127
|% -1,22
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3168
|28,3359
|% 0,12
|
|Euro
|29,8939
|29,9057
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,2917
|34,4637
|% 0,07
|
|Frank
|31,0448
|31,2318
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5310
|7,5687
|% 0,15
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,75
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.806
|0,69
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.951
|12.032
|35,00
|
|Yarım
|5.994
|6.041
|18,00
|
|Çeyrek
|2.988
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,91
|