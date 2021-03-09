***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.03.2021 09:06
***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916438
BIST
10:261.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:267,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0702
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:269,1342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0618
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:26418,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|13,31
|82.176
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.874.783
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.482.914
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.440.183
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,98
|3.872.694
|% -8,42
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|GARAN
|9,00
|261.921.917
|% 0,00
|
|PETKM
|6,22
|247.516.191
|% -0,16
|
|BIMAS
|68,05
|177.743.686
|% 1,80
|
|KOZAL
|132,50
|174.251.466
|% -0,23
|
|THYAO
|14,77
|166.920.687
|% 0,82
|
|PETKM
|6,22
|247.516.191
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|86.763.771
|% 0,84
|
|GARAN
|9,00
|261.921.917
|% 0,00
|
|TSKB
|1,71
|46.160.208
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,67
|100.673.943
|% -2,91
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6784
|7,6826
|% -0,90
|
|Euro
|9,1219
|9,1305
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,6191
|10,6724
|% -0,42
|
|Frank
|8,1860
|8,2353
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0421
|2,0523
|% -0,71
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,76
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,49
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:41ISATR
Yüzde 10.00 oranında artışla 250, 459.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PETKM, KOZAL
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KCHOL, PGSUS
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 39 artarak (% 0.48 ) 1, 347
-
10:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, TRILC, DIRIT, FADE, VKFYO, OZRDN