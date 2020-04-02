***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2020 10:52
***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSUE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vedat Akyol tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834119
BIST
10:4189.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 256,26
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:416,7017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:417,3573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:41343,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,67
|Açılış
|: 343,83
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|565.817
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|2.788.323
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|ERSU
|2,84
|4.142.437
|% -9,27
|
|LUKSK
|6,39
|109.078
|% -8,71
|
|PETKM
|3,54
|521.237.842
|% 6,31
|
|GARAN
|7,88
|120.156.677
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,30
|101.053.230
|% 1,99
|
|THYAO
|9,00
|89.224.214
|% 0,11
|
|GSRAY
|2,57
|87.275.678
|% 5,33
|
|PETKM
|3,54
|521.237.842
|% 6,31
|
|ODAS
|1,39
|51.199.513
|% -0,71
|
|GSRAY
|2,57
|87.275.678
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|KRDMD
|1,98
|55.776.709
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2941
|8,3357
|% 0,34
|
|Frank
|6,9080
|6,9496
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7755
|1,7844
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|1,23
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|27,24
|27,24
|2,50
|
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