***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2021 09:07
***AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSUE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958520
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4851
En Düşük
8,4381
18:059,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
9,9998
En Düşük
9,9460
18:05488,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,54
|Açılış
|: 488,42
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
488,66
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4715
|8,4742
|% 0,24
|
|Euro
|9,9744
|9,9819
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6639
|11,7224
|% -0,03
|
|Frank
|9,2317
|9,2873
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2497
|2,2610
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,35
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,03
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem