***AKSUE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
25.02.2021 09:17
***AKSUE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23.02.2021 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 09.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912564
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
0
En Düşük
0
18:057,2024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
18:058,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0583
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
18:05415,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,54
|Açılış
|: 415,03
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|4,27
|5.888.152
|% 95,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|LUKSK
|47,10
|7.432.863
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|LUKSK
|47,10
|7.432.863
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2010
|7,2088
|% 0,55
|
|Euro
|8,7765
|8,7918
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1477
|10,1986
|% 0,41
|
|Frank
|7,9045
|7,9521
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9113
|1,9209
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,66
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|