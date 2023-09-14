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***AKTIF* *AKFK* *OYYAT* *QNBFI* *AKDFA* *AKSFA* *ULUFA* *CAGFA* *KORTS* *TEBFA* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

14.09.2023 17:34
***AKTIF* *AKFK* *OYYAT* *QNBFI* *AKDFA* *AKSFA* *ULUFA* *CAGFA* *KORTS* *TEBFA* *HALKB* *VAKVK*** BORSA İSTAN


***AKTIF******AKFK******OYYAT******QNBFI******AKDFA******AKSFA******ULUFA******CAGFA******KORTS******TEBFA******HALKB******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, AKTIF, AKSFA, TEBFA, QNBFI, HALKB, OYYAT, AKDFA, KORTS, CAGFA, AKFK, VAKVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK12434 50.000.000 14.09.2023 19.01.2024 18.09.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB12420 100.000.000 13.09.2023 11.01.2024 18.09.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT22412 55.000.000 14.09.2023 09.02.2024 18.09.2023
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF32412 325.000.000 14.09.2023 12.03.2024 18.09.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM32410 152.050.000 14.09.2023 14.03.2024 18.09.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2350 468.500.000 14.09.2023 14.12.2023 18.09.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMDA2327 100.000.000 14.09.2023 14.12.2023 18.09.2023
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNA2310 30.000.000 09.08.2023 07.12.2023 18.09.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORT32417 131.580.000 14.09.2023 14.03.2024 18.09.2023
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTE2412 96.520.000 14.09.2023 10.10.2024 18.09.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32443 90.000.000 14.09.2023 26.03.2024 18.09.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK32410 250.000.000 14.09.2023 12.03.2024 18.09.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRKA2311 750.000.000 14.09.2023 15.12.2023 18.09.2023


İlgili Şirketler [ULUFA, AKTIF, AKSFA, TEBFA, QNBFI, HALKB, OYYAT, AKDFA, KORTS, CAGFA, AKFK, VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195120


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