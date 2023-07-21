Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTIF* *AKSFA* *GLYHO* *ATLFA* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.07.2023 18:03
***AKTIF* *AKSFA* *GLYHO* *ATLFA* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKTIF******AKSFA******GLYHO******ATLFA******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, AKTIF, AKSFA, GLYHO, ATLFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALE2349 612.000.000 21.07.2023 20.10.2023 25.07.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYBE2331 100.000.000 21.07.2023 20.10.2023 25.07.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT12413 32.950.000 21.07.2023 15.01.2024 25.07.2023
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMDK2312 158.200.000 21.07.2023 03.11.2023 25.07.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK12413 20.000.000 21.07.2023 16.01.2024 25.07.2023


İlgili Şirketler [HALKB, AKTIF, AKSFA, GLYHO, ATLFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174270


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:006.688
Değişim :  0,08% |  5,67
Açılış :  6.688  
Önceki Kapanış :  6.682  
En Düşük
6.618 En Yüksek
6.724
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 180,40 1.584.584.454 % 10,00  
YEOTK 145,20 1.078.158.765 % 10,00  
BFREN 6.029,80 325.122.419 % 10,00  
ESCAR 123,20 227.479.570 % 10,00  
OYAYO 30,80 36.598.185 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,9324 26,9392 % 0,72  
Euro 29,9749 29,9986 % 0,50  
Sterlin 34,5179 34,6911 % 0,55  
Frank 30,9816 31,1682 % 0,74  
Riyal 7,1598 7,1957 % 0,67  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 -5,80  
Altın Gr. 1.700 1.700 5,44  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -114,00  
Tam 11.111 11.257 -52,00  
Yarım 5.556 5.654 -26,00  
Çeyrek 2.778 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 -0,07  
Gümüş Gr. 21,35 21,38 0,07  
B. Petrol 80,56 80,56 0,94  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru