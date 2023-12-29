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***AKTIF* *DNFIN* *DENFA* *A1CAP* *TEBFA* *BIENY* *ISFAK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

29.12.2023 17:54
***AKTIF* *DNFIN* *DENFA* *A1CAP* *TEBFA* *BIENY* *ISFAK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***AKTIF******DNFIN******DENFA******A1CAP******TEBFA******BIENY******ISFAK******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BIENY, HALKB, AKTIF, DNFIN, A1CAP, ISFAK, TEBFA, DENFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNYPA2418 300.000.000 29.12.2023 27.12.2024 03.01.2024
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42414 1.075.000.000 29.12.2023 05.04.2024 03.01.2024
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52434 800.000.000 28.12.2023 14.05.2024 03.01.2024
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK62415 280.000.000 29.12.2023 25.06.2024 03.01.2024
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP32414 100.000.000 29.12.2023 29.03.2024 03.01.2024
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA22418 586.000.000 29.12.2023 27.02.2024 03.01.2024
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF62419 500.000.000 27.12.2023 21.06.2024 03.01.2024
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62419 550.000.000 29.12.2023 21.06.2024 03.01.2024


İlgili Şirketler [BIENY, HALKB, AKTIF, DNFIN, A1CAP, ISFAK, TEBFA, DENFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230750


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ONCSM 149,60 141.903.680 % 10,00  
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GEDIK 14,88 25.945.425 % 9,98  
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Riyal 7,8596 7,8990 % 0,44  
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Platin 1.004,90 1.005,88 % 0,66  
Paladyum 1.104,02 1.111,26 % 0,66  
Brent Pet. 77,69 77,69 % 0,66  
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