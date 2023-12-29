***AKTIF* *DNFIN* *DENFA* *A1CAP* *TEBFA* *BIENY* *ISFAK* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***AKTIF******DNFIN******DENFA******A1CAP******TEBFA******BIENY******ISFAK******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BIENY, HALKB, AKTIF, DNFIN, A1CAP, ISFAK, TEBFA, DENFA]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNYPA2418 300.000.000 29.12.2023 27.12.2024 03.01.2024- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL42414 1.075.000.000 29.12.2023 05.04.2024 03.01.2024- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52434 800.000.000 28.12.2023 14.05.2024 03.01.2024- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK62415 280.000.000 29.12.2023 25.06.2024 03.01.2024- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP32414 100.000.000 29.12.2023 29.03.2024 03.01.2024- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA22418 586.000.000 29.12.2023 27.02.2024 03.01.2024- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF62419 500.000.000 27.12.2023 21.06.2024 03.01.2024- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK62419 550.000.000 29.12.2023 21.06.2024 03.01.2024İlgili Şirketler [BIENY, HALKB, AKTIF, DNFIN, A1CAP, ISFAK, TEBFA, DENFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230750BIST