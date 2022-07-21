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***AKTIF* *DNFIN* *PNSUT* *INVEO* *AYTMZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.07.2022 17:39
***AKTIF* *DNFIN* *PNSUT* *INVEO* *AYTMZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKTIF******DNFIN******PNSUT******INVEO******AYTMZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [INVEO, PNSUT, AKTIF, DNFIN, AYTMZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH72311 40.000.000 20.07.2022 19.07.2023 25.07.2022
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNSTE2214 150.000.000 21.07.2022 11.10.2022 25.07.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52319 700.000.000 20.07.2022 31.05.2023 25.07.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKE2212 170.000.000 21.07.2022 26.10.2022 25.07.2022
- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. AYTMZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAYTME2214 115.200.000 21.07.2022 19.10.2022 25.07.2022


İlgili Şirketler [INVEO, PNSUT, AKTIF, DNFIN, AYTMZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047183


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 25,30 530.305.011 % 10,00  
COSMO 10,78 204.177 % 10,00  
HEDEF 8,26 35.162.473 % 9,99  
KAPLM 56,25 59.886.735 % 9,97  
MARKA 2,99 2.202.068 % 9,93  
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Dolar 17,7073 17,7229 % 0,69  
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Frank 18,1436 18,2529 % 0,54  
Riyal 4,6970 4,7206 % 0,59  
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Altın Gr. 971 971 11,10  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.618 6.689 81,00  
Yarım 3.225 3.272 43,00  
Çeyrek 1.617 1.636 21,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 -0,02  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,04  
B. Petrol 103 103 -3,58  
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