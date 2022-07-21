***AKTIF* *DNFIN* *PNSUT* *INVEO* *AYTMZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
21.07.2022 17:39
***AKTIF******DNFIN******PNSUT******INVEO******AYTMZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [INVEO, PNSUT, AKTIF, DNFIN, AYTMZ]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- INVEO Yatırım Holding A.Ş. INVEO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGKYH72311 40.000.000 20.07.2022 19.07.2023 25.07.2022
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNSTE2214 150.000.000 21.07.2022 11.10.2022 25.07.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB52319 700.000.000 20.07.2022 31.05.2023 25.07.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKE2212 170.000.000 21.07.2022 26.10.2022 25.07.2022
- Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. AYTMZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAYTME2214 115.200.000 21.07.2022 19.10.2022 25.07.2022
İlgili Şirketler [INVEO, PNSUT, AKTIF, DNFIN, AYTMZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047183
BIST