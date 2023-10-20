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***AKTIF* *DNFIN* *TRKSH* *KCSIS* *ULUFA* *INFO* *DYBNK* *EMVAR* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.10.2023 18:10
***AKTIF* *DNFIN* *TRKSH* *KCSIS* *ULUFA* *INFO* *DYBNK* *EMVAR* *HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***AKTIF******DNFIN******TRKSH******KCSIS******ULUFA******INFO******DYBNK******EMVAR******HALKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, DYBNK, DNFIN, HALKB, KCSIS, EMVAR, AKTIF, TRKSH, INFO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK12442 49.300.000 20.10.2023 26.01.2024 24.10.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12427 140.000.000 19.10.2023 18.01.2024 24.10.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK32417 60.000.000 19.10.2023 14.03.2024 24.10.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32418 145.000.000 20.10.2023 15.03.2024 24.10.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL12441 1.275.200.000 20.10.2023 30.01.2024 24.10.2023
- Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. KCSIS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCSS42411 300.000.000 20.10.2023 16.04.2024 24.10.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKE2511 200.000.000 20.10.2023 17.10.2025 24.10.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB12446 100.000.000 20.10.2023 19.01.2024 24.10.2023
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAK12412 10.000.000 20.10.2023 19.01.2024 24.10.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM12415 270.000.000 20.10.2023 26.01.2024 24.10.2023


İlgili Şirketler [ULUFA, DYBNK, DNFIN, HALKB, KCSIS, EMVAR, AKTIF, TRKSH, INFO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208286


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YBTAS 101.728,80 6.305.595 % 10,00  
MEKAG 48,66 20.111.908 % 9,99  
DOFER 27,52 3.183.541 % 9,99  
AVTUR 10,24 32.664.792 % 9,99  
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Altın Ons 1.983 1.983 8,27  
Altın Gr. 1.779 1.779 4,02  
Cumhuriyet 12.305 12.491 186,00  
Tam 11.967 12.074 2,00  
Yarım 6.002 6.062 1,00  
Çeyrek 2.992 3.031 1,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,34  
Gümüş Gr. 20,91 20,94 0,20  
B. Petrol 92,33 92,33 -0,05  
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