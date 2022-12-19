***AKTIF* *ISFAK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.12.2022 17:51
***AKTIF******ISFAK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF, GLBMD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB62326 700.000.000 16.12.2022 09.06.2023 21.12.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB72325 800.000.000 16.12.2022 28.07.2023 21.12.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22339 31.500.000 19.12.2022 09.02.2023 21.12.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42325 400.300.000 19.12.2022 18.04.2023 21.12.2022
İlgili Şirketler [AKTIF, GLBMD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088475
BIST
17:575.390
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 175,55
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
17:5718,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:5719,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0763
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:571.073,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.073,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:57
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|TSKB
|5,50
|1.783.473.524
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.190.653.599
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.278.323.000
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.365.179
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.110.631.889
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.541.952
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.307.188
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,88
|14.201.823.629
|% 9,62
|
|PETKM
|19,90
|9.116.900.104
|% 3,75
|
|ISCTR
|13,66
|7.135.809.366
|% 9,90
|
|THYAO
|143,30
|6.641.172.639
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.305.109.133
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,88
|14.201.823.629
|% 9,62
|
|EKGYO
|8,38
|4.910.549.471
|% 1,95
|
|ISCTR
|13,66
|7.135.809.366
|% 9,90
|
|PETKM
|19,90
|9.116.900.104
|% 3,75
|
|ALBRK
|3,83
|1.555.450.099
|% 9,74
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6494
|18,6560
|% 0,02
|
|Euro
|19,7324
|19,8417
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6371
|22,7506
|% 0,10
|
|Frank
|19,9198
|20,0398
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,04
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.240
|7.291
|33,00
|
|Yarım
|3.506
|3.564
|16,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,31
|80,31
|1,27
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem