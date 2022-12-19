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***AKTIF* *ISFAK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.12.2022 17:51
***AKTIF* *ISFAK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***AKTIF******ISFAK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKTIF, GLBMD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB62326 700.000.000 16.12.2022 09.06.2023 21.12.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB72325 800.000.000 16.12.2022 28.07.2023 21.12.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22339 31.500.000 19.12.2022 09.02.2023 21.12.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42325 400.300.000 19.12.2022 18.04.2023 21.12.2022


İlgili Şirketler [AKTIF, GLBMD, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088475


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UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
TSKB 5,50 1.783.473.524 % 10,00  
SKBNK 3,52 1.190.653.599 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
DOHOL 10,02 2.278.323.000 % 9,99  
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17:57 Alış Satış %  
Dolar 18,6494 18,6560 % 0,02  
Euro 19,7324 19,8417 % 0,39  
Sterlin 22,6371 22,7506 % 0,10  
Frank 19,9198 20,0398 % 0,13  
Riyal 4,9463 4,9711 % 0,04  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -1,44  
Altın Gr. 1.073 1.073 -1,64  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.240 7.291 33,00  
Yarım 3.506 3.564 16,00  
Çeyrek 1.758 1.782 8,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 -0,12  
Gümüş Gr. 13,81 13,82 -0,10  
B. Petrol 80,31 80,31 1,27  
Seans Raporu 17:57
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