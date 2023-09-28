***AKTIF* *OYYAT* *QNBFI* *QYHOL* *UNLUS* *YKFKT* *TAMFA* *SMRFA* *ALFIN* *ISFIN* *CCOLA* *ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
28.09.2023 17:47
***AKTIF******OYYAT******QNBFI******QYHOL******UNLUS******YKFKT******TAMFA******SMRFA******ALFIN******ISFIN******CCOLA******ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QYHOL, SMRFA, TAMFA, OYYAT, ALFIN, QNBFI, AKTIF, ISFIN, ISFAK, CCOLA, YKFKT, UNLUS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHL12413 150.000.000 28.09.2023 26.01.2024 02.10.2023
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF42416 49.000.000 28.09.2023 05.04.2024 02.10.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF22418 160.000.000 28.09.2023 01.02.2024 02.10.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF42416 140.000.000 28.09.2023 05.04.2024 02.10.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD12423 400.000.000 28.09.2023 16.01.2024 02.10.2023
- Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ALFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALFK32418 125.000.000 28.09.2023 19.03.2024 02.10.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM22429 429.575.000 28.09.2023 01.02.2024 02.10.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB32428 800.000.000 27.09.2023 29.03.2024 02.10.2023
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12453 400.000.000 28.09.2023 05.01.2024 02.10.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA32425 100.000.000 28.09.2023 26.03.2024 02.10.2023
- Coca Cola İçecek A.Ş. CCOLA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSCOLAE2518 2.000.000.000 28.09.2023 01.10.2025 02.10.2023
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF12413 546.500.000 28.09.2023 09.01.2024 02.10.2023
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş. UNLUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDUUM12410 100.000.000 28.09.2023 04.01.2024 02.10.2023
İlgili Şirketler [QYHOL, SMRFA, TAMFA, OYYAT, ALFIN, QNBFI, AKTIF, ISFIN, ISFAK, CCOLA, YKFKT, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197952
BIST