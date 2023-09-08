***AKTIF* *OYYAT* *TEBCE* *YKBNK* *SMRFA* *VAKBN* *ISMEN* *PNSUT* *DZYMK* *DGRVK* *FSDAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira
08.09.2023 17:33
***AKTIF******OYYAT******TEBCE******YKBNK******SMRFA******VAKBN******ISMEN******PNSUT******DZYMK******DGRVK******FSDAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FSDAT, SMRFA, PNSUT, OYYAT, AKTIF, TEBCE, ISMEN, VAKBN, DGRVK, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT12410 70.000.000 08.09.2023 30.01.2024 12.09.2023
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF32417 51.000.000 08.09.2023 04.03.2024 12.09.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST22425 140.000.000 08.09.2023 29.02.2024 12.09.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD12415 350.000.000 08.09.2023 05.01.2024 12.09.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB32410 800.000.000 07.09.2023 08.03.2024 12.09.2023
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF32410 205.000.000 08.09.2023 08.03.2024 12.09.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDA2315 712.400.000 08.09.2023 08.12.2023 12.09.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBA2317 38.122.349 08.09.2023 08.12.2023 12.09.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER52421 50.000.000 08.09.2023 17.05.2024 12.09.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2323 100.000.000 08.09.2023 13.12.2023 12.09.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12445 1.733.370.000 08.09.2023 05.01.2024 12.09.2023
İlgili Şirketler [FSDAT, SMRFA, PNSUT, OYYAT, AKTIF, TEBCE, ISMEN, VAKBN, DGRVK, DZYMK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193255
BIST