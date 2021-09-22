***AKTIF* *TRKSH* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.09.2021 17:46
***AKTIF******TRKSH******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRKSH, AKTIF, AKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAKA2126 11.000.000 22.09.2021 17.12.2021 24.09.2021
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB32212 500.000.000 21.09.2021 18.03.2022 24.09.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBKK2219 183.620.000 22.09.2021 14.11.2022 24.09.2021
İlgili Şirketler [TRKSH, AKTIF, AKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964873
BIST
17:411.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,97
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:418,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4110,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0396
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:41494,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,81
|Açılış
|: 494,06
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:41
|YEOTK
|60,50
|19.067.846
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.016.970
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|146.165.525
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.556
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|14.923.473
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.362.229
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|64.390.357
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|48.070.651
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,80
|17.533.710
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,30
|190.980.563
|% -6,94
|
|THYAO
|13,10
|1.069.625.463
|% 0,38
|
|GARAN
|9,36
|1.002.323.225
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|723.792.899
|% 3,80
|
|TRILC
|13,10
|642.157.474
|% -2,53
|
|KRDMD
|6,38
|622.486.266
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,42
|341.125.866
|% 1,68
|
|GARAN
|9,36
|1.002.323.225
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,38
|622.486.266
|% 1,11
|
|THYAO
|13,10
|1.069.625.463
|% 0,38
|
|PETKM
|6,27
|461.634.260
|% 2,28
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6385
|8,6403
|% 0,15
|
|Euro
|10,1417
|10,1568
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7620
|11,8210
|% 0,10
|
|Frank
|9,3414
|9,3976
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% 0,19
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,76
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
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17:51TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 878, 950 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de
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17:50ISDMR
Yüzde 4.66 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 725, 670 adet işlem
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, HALKB
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 19 artarak (% 1.08 ) 1, 231