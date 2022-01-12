***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2022 15:49
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ve hukuki durum değerlendirme raporu ektedir. 11.01.2021 tarihli açıklamamıza, hukuki durum değerleme raporu eklenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993030
BIST
17:042.070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 24,35
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:0413,7957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:0415,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0264
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:04807,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,60
|Açılış
|: 807,71
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DOBUR
|118,80
|23.879.422
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.643.580
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.442.661
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,45
|41.649.391
|% -7,82
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,32
|67.702.601
|% -5,05
|
|EUHOL
|2,72
|7.988.713
|% -4,23
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|THYAO
|27,06
|2.450.295.752
|% 0,59
|
|EREGL
|31,92
|2.128.761.446
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|KRDMD
|13,06
|5.378.002.475
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,86
|1.357.978.773
|% 2,93
|
|SISE
|15,37
|2.992.379.518
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|309.614.711
|% 0,84
|
|GARAN
|11,85
|1.323.334.705
|% 0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7708
|13,7957
|% -0,08
|
|Euro
|15,7101
|15,7261
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7903
|18,8845
|% 0,21
|
|Frank
|14,9283
|15,0182
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6615
|3,6799
|% -0,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,11
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.339
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.581
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,06
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,72
|