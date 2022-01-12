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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

12.01.2022 15:49
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek  1.000.000.000,-TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin ihraç belgesi ve hukuki durum değerlendirme raporu ektedir. 11.01.2021 tarihli açıklamamıza, hukuki durum değerleme raporu eklenmiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993030


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Altın Gr. 807 808 -1,15  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.339 5.473 37,84  
Yarım 2.581 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.323 8,93  
Gümüş.Ons 22,84 22,89 0,09  
Gümüş Gr. 10,16 10,17 0,06  
B. Petrol 84,44 84,44 0,72  
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