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***AKTVK* *ARNFK* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

08.07.2022 12:09
***AKTVK* *ARNFK* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Ku


***AKTVK******ARNFK******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, ARNFK, CRDFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72219 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72219 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFAREN42312 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC72214 FİNANSMAN BONOSU 08/07/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044310


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2321 17,2956 % 0,16  
Euro 17,5425 17,6297 % 0,38  
Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,5995 17,7055 % -0,23  
Riyal 4,5848 4,6078 % 0,05  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 2,04  
Altın Gr. 967 967 1,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.466 6.644 58,00  
Yarım 3.165 3.249 29,00  
Çeyrek 1.585 1.621 11,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,47  
Seans Raporu 12:35
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