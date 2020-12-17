***AKTVK* *ATLFA* *TEBNK* *KALES* *SEKFA* *CIMSA* *KFKTF* *YKBNK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
17.12.2020 16:58
AKTVK, ATLFA, CIMSA, KALES, KFKTF, ODEA, SEKFA, TEBNK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.12.2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFKA2015 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFKA2015 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTFA2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAA2010 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2027 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2035 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2043 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2044 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893676
BIST