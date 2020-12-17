***AKTVK* *ATLFA* *TEBNK* *KALES* *SEKFA* *CIMSA* *KFKTF* *YKBNK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









AKTVK, ATLFA, CIMSA, KALES, KFKTF, ODEA, SEKFA, TEBNK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.12.2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFKA2015 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFKA2015 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTFA2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAA2010 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2027 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2035 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2043 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2044 FİNANSMAN BONOSU 17.12.2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893676BIST