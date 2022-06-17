Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK* *EKOFA* *HALKB* *VAKVK* *QNBFB* *DENIZ* *GARFA* *EKTVK* *CAGFA* *NURVK* *SKBNK* *SMRVA* *YKBNK* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

17.06.2022 18:20
***AKTVK* *EKOFA* *HALKB* *VAKVK* *QNBFB* *DENIZ* *GARFA* *EKTVK* *CAGFA* *NURVK* *SKBNK* *SMRVA* *YKBNK* *CRD


***AKTVK******EKOFA******HALKB******VAKVK******QNBFB******DENIZ******GARFA******EKTVK******CAGFA******NURVK******SKBNK******SMRVA******YKBNK******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, CAGFA, CRDFA, DENIZ, EKOFA, EKTVK, GARFA, NURVK, QNBFB, SKBNK, SMRVA, HALKB, VAKVK, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF62226 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC62215 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62244 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62221 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA62212 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62260 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62278 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62248 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62234 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038089


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.533
Değişim :  1,93% |  47,97
Açılış :  2.492  
Önceki Kapanış :  2.485  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.486
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 11,00 1.159.196 % 10,00  
KUYAS 6,71 29.597.077 % 10,00  
ORMA 28,60 254.462 % 10,00  
OYYAT 72,25 54.541.222 % 9,97  
IMASM 48,74 5.063.919 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3158 17,3174 % 0,11  
Euro 18,1645 18,1954 % -0,44  
Sterlin 21,0776 21,1833 % -1,07  
Frank 17,7491 17,8560 % -0,44  
Riyal 4,5951 4,6182 % -0,05  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 -17,01  
Altın Gr. 1.024 1.025 -8,38  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.790 6.916 -50,00  
Yarım 3.334 3.383 -24,00  
Çeyrek 1.670 1.691 -12,00  
Gümüş.Ons 21,66 21,70 -0,26  
Gümüş Gr. 12,06 12,07 -0,15  
B. Petrol 113 113 -6,53  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru