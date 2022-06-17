***AKTVK* *EKOFA* *HALKB* *VAKVK* *QNBFB* *DENIZ* *GARFA* *EKTVK* *CAGFA* *NURVK* *SKBNK* *SMRVA* *YKBNK* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
17.06.2022 18:20
***AKTVK******EKOFA******HALKB******VAKVK******QNBFB******DENIZ******GARFA******EKTVK******CAGFA******NURVK******SKBNK******SMRVA******YKBNK******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, CAGFA, CRDFA, DENIZ, EKOFA, EKTVK, GARFA, NURVK, QNBFB, SKBNK, SMRVA, HALKB, VAKVK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF62226 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC62215 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62244 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62221 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA62212 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62260 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62278 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62248 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62234 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038089
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