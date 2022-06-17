***AKTVK* *EKOFA* *HALKB* *VAKVK* *QNBFB* *DENIZ* *GARFA* *EKTVK* *CAGFA* *NURVK* *SKBNK* *SMRVA* *YKBNK* *CRDFA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***AKTVK******EKOFA******HALKB******VAKVK******QNBFB******DENIZ******GARFA******EKTVK******CAGFA******NURVK******SKBNK******SMRVA******YKBNK******CRDFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, CAGFA, CRDFA, DENIZ, EKOFA, EKTVK, GARFA, NURVK, QNBFB, SKBNK, SMRVA, HALKB, VAKVK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62210 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK62236 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF62226 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC62215 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62244 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF62221 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA62212 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA62231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62260 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62278 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 İtfaSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62248 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK62234 FİNANSMAN BONOSU 17/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62327 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038089BIST