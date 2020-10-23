***AKTVK* *HALKB* *SEKFK* *AKTIF* *YATVK* *QNBFB* *DENVA* *BRKT* *TUPRS* *DENFA* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***AKTVK******HALKB******SEKFK******AKTIF******YATVK******QNBFB******DENVA******BRKT******TUPRS******DENFA******YKBNK******ZOREN******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKTVK, BRKT, DENFA, DENVA, ORFIN, QNBFB, SEKFK, HALKB, TUPRS, VAKBN, YATVK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2021 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2039 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKE2028 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2040 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2016 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2024 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2032 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2028 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2036 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883378BIST