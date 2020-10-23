***AKTVK* *HALKB* *SEKFK* *AKTIF* *YATVK* *QNBFB* *DENVA* *BRKT* *TUPRS* *DENFA* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
23.10.2020 17:12
***AKTVK******HALKB******SEKFK******AKTIF******YATVK******QNBFB******DENVA******BRKT******TUPRS******DENFA******YKBNK******ZOREN******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKTVK, BRKT, DENFA, DENVA, ORFIN, QNBFB, SEKFK, HALKB, TUPRS, VAKBN, YATVK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2021 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYBE2039 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKE2013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2042 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKE2028 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN12217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN82210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2040 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2016 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBE2024 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2032 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2010 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2028 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNE2036 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883378
BIST