GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKTVK* *NRBNK* *DZGYO* *HALKB* *AKFEN* *HLVKS* *GARAN* *QNBFB* *SEKFA* *TUPRS* *ARNFK* *TRKSH* *VAKBN* *AYTMZ* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

08.05.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***AKTVK******NRBNK******DZGYO******HALKB******AKFEN******HLVKS******GARAN******QNBFB******SEKFA******TUPRS******ARNFK******TRKSH******VAKBN******AYTMZ******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, AKTVK, ARNFK, AYTMZ, DZGYO, GARAN, HLVKS, LIDFA, NRBNK, QNBFB, SEKFA, HALKB, TRKSH, TUPRS, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK52013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK52013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019E5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019E5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK52014 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52014 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH52010 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52066 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK52012 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52033 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843730


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SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
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Frank 7,2994 7,3434 % 0,21  
Riyal 1,8876 1,8970 % -0,11  
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Yarım 1.254 1.281 -7,20  
Çeyrek 625 641 -3,60  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,18  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
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