***AKTVK* *NRBNK* *DZGYO* *HALKB* *AKFEN* *HLVKS* *GARAN* *QNBFB* *SEKFA* *TUPRS* *ARNFK* *TRKSH* *VAKBN* *AYTMZ* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***AKTVK******NRBNK******DZGYO******HALKB******AKFEN******HLVKS******GARAN******QNBFB******SEKFA******TUPRS******ARNFK******TRKSH******VAKBN******AYTMZ******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, AKTVK, ARNFK, AYTMZ, DZGYO, GARAN, HLVKS, LIDFA, NRBNK, QNBFB, SEKFA, HALKB, TRKSH, TUPRS, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK52013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK52013 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENK2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AYTMZ TRFAYTM72018 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019E5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019E5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52036 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK52014 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52014 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH52010 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL52066 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK52012 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS22114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52017 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB52033 FİNANSMAN BONOSU 08/05/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843730BIST