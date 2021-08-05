***AKTVK* *NRHOL* *EKTVK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKTVK******NRHOL******EKTVK******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, AKTVK, EKTVK, NRHOLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955015BIST