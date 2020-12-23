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***AKTVK* *TEBNK* *GARAN* *QNBFB* *KTKVK* *YKBNK* *TATGD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

23.12.2020 16:24



***AKTVK******TEBNK******GARAN******QNBFB******KTKVK******YKBNK******TATGD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, GARAN, KTKVK, QNBFB, TATGD, TEBNK, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2017 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 23.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2039 FİNANSMAN BONOSU 23.12.2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2044 FİNANSMAN BONOSU
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ALCAR 374,10 322.901.264 % 10,00  
BRYAT 612,80 117.596.462 % 10,00  
CLEBI 157,30 201.529.416 % 10,00  
HATEK 15,29 37.258.031 % 10,00  
SNKRN 14,85 4.684.091 % 10,00  
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Dolar 7,6314 7,6374 % -0,29  
Euro 9,3299 9,3378 % 0,28  
Sterlin 10,2869 10,3385 % 0,85  
Frank 8,5528 8,6044 % -0,20  
Riyal 2,0273 2,0375 % -0,37  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 13,53  
Altın Gr. 459 459 0,99  
Cumhuriyet 3.044 3.090 -14,00  
Tam 3.028 3.105 -16,14  
Yarım 1.464 1.502 -7,81  
Çeyrek 734 751 -3,90  
Gümüş.Ons 25,65 25,68 0,46  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,07  
B. Petrol 50,47 50,47 0,39  
Seans Raporu 17:42
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