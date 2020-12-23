***AKTVK* *TEBNK* *GARAN* *QNBFB* *KTKVK* *YKBNK* *TATGD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
23.12.2020 16:24
***AKTVK******TEBNK******GARAN******QNBFB******KTKVK******YKBNK******TATGD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTVK, GARAN, KTKVK, QNBFB, TATGD, TEBNK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA2017 ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22129 FİNANSMAN BONOSU 23.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2039 FİNANSMAN BONOSU 23.12.2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 23.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA2044 FİNANSMAN BONOSU
17:421.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,17
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:427,6374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:429,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:42460,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,10
|Açılış
|: 460,06
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ALCAR
|374,10
|322.901.264
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|117.596.462
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.529.416
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.258.031
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|235.721.331
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.075.659
|% 9,72
|
|GARAN
|10,02
|1.433.927.670
|% -0,20
|
|PETKM
|5,04
|1.245.954.719
|% 3,28
|
|TSKB
|1,89
|1.090.068.826
|% 2,16
|
|KARTN
|2.326,30
|846.970.904
|% -4,48
|
|SKBNK
|1,58
|1.681.075.659
|% 9,72
|
|TSKB
|1,89
|1.090.068.826
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,19
|658.430.549
|% 1,39
|
|PETKM
|5,04
|1.245.954.719
|% 3,28
|
|ISGYO
|2,47
|442.916.806
|% 2,92
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6314
|7,6374
|% -0,29
|
|Euro
|9,3299
|9,3378
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2869
|10,3385
|% 0,85
|
|Frank
|8,5528
|8,6044
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0273
|2,0375
|% -0,37
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|13,53
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,99
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,39
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem
-
17:52ERBOS
Yüzde 9.96 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 291, 092 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 32 artarak (% 1.06 ) 1, 276
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, GEDZA, ECZYT, BRYAT, ERBOS, ALCAR, OZRDN, CLEBI, EMNIS, GUBRF