Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.06.2022 18:53
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 16.06.2022(Bugün) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için  IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve  2022/05 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037800


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.485
Değişim :  -1,81% |  -45,75
Açılış :  2.536  
Önceki Kapanış :  2.531  
En Yüksek
2.544 En Düşük
2.469
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 73,70 10.966.940 % 10,00  
SANEL 6,16 6.069.240 % 10,00  
PRDGS 2,76 12.992.482 % 9,96  
YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
TSGYO 4,89 134.383.318 % 9,89  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2896 17,3081 % 0,41  
Euro 18,2839 18,3310 % 1,73  
Sterlin 21,3418 21,4488 % 2,09  
Frank 17,8315 17,9389 % 3,34  
Riyal 4,5954 4,6184 % 0,41  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 14,28  
Altın Gr. 1.027 1.027 11,86  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.805 6.931 60,00  
Yarım 3.341 3.390 29,00  
Çeyrek 1.673 1.694 14,00  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 0,18  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,15  
B. Petrol 118 118 -0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru