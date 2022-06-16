***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2022 18:53
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022(Bugün) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037800
BIST
18:052.485
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|Değişim
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2.469
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
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1.029,12
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2896
|17,3081
|% 0,41
|
|Euro
|18,2839
|18,3310
|% 1,73
|
|Sterlin
|21,3418
|21,4488
|% 2,09
|
|Frank
|17,8315
|17,9389
|% 3,34
|
|Riyal
|4,5954
|4,6184
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.805
|6.931
|60,00
|
|Yarım
|3.341
|3.390
|29,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,15
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,46
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