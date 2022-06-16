***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIşık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.06.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 16.06.2022(Bugün) yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2022/05 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037800BIST