***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2022 16:26
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022,16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
22.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2022 10604
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçiminin genel kurulda onaylanmasınin tescil işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş,22.06.2022 tarih ve 10604 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038910
BIST
17:012.544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -30,63
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.543
17:0117,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:0118,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0077
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:011.028,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.028,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:59
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.398.644
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.345.680
|% 9,93
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,35
|2.438.042.067
|% -1,34
|
|SISE
|21,76
|1.319.177.782
|% -1,98
|
|EREGL
|27,74
|1.289.078.939
|% -1,63
|
|ODAS
|3,27
|1.058.745.773
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,87
|1.046.624.125
|% -2,42
|
|ODAS
|3,27
|1.058.745.773
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,78
|890.649.192
|% -2,85
|
|TSKB
|2,19
|300.747.375
|% -3,10
|
|AKBNK
|8,87
|1.046.624.125
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,61
|281.286.448
|% -1,14
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3697
|17,3844
|% 0,26
|
|Euro
|18,2880
|18,3075
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,26
|
|Frank
|18,0104
|18,1189
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6104
|4,6336
|% 0,17
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,99
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.925
|7,00
|
|Yarım
|3.349
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,52
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 22 kaybederek (% -0.92 ) 2, 284
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, MAKIM, UFUK, OYYAT
-
17:12
UFUK, KONKA, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
EMNIS, SNKRN, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 121 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem