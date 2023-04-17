***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 21:16
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihinde yaptığı toplantıda
Denetimden Sorumlu Komitenin de tavsiye raporu doğrultusunda 6102 sayılı T.T.K.'nun 397. maddesi ve S.P.K.'nun Seri 10 No.22 sayılı ''Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçilmesine ve yapılan seçimin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139467
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
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|: 5.112
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|: 1.247,12
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1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
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|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3819
|19,3976
|% 0,24
|
|Euro
|21,1887
|21,2501
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,9223
|24,0423
|% -0,12
|
|Frank
|21,4884
|21,6178
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1531
|5,1789
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-8,52
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.775
|8.934
|143,00
|
|Yarım
|4.286
|4.367
|65,00
|
|Çeyrek
|2.143
|2.187
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|-1,44
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