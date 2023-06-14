***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.06.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli teklifi okundu,oya sunuldu, IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle gündem maddesinin kabulüne karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158767BIST