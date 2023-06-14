***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.06.2023 18:22
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli teklifi okundu,oya sunuldu, IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle gündem maddesinin kabulüne karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158767
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 23,5300
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|Önceki Kapanış
|: 23,6600
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23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0630
|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
|: 25,5000
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25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.473,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 1.473,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5606
|23,5866
|% -0,19
|
|Euro
|25,4500
|25,5000
|% 0,00
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8313
|% -0,11
|
|Frank
|26,0113
|26,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2639
|6,2953
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.753
|4.850
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.425
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,13
|18,14
|0,14
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
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17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem