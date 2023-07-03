***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2023 22:44
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023,14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.06.2023
Tescil Tarihi
03.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.07.2023 Tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 03.07.2023 tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164946
BIST