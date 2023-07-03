***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2023,14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.06.2023Tescil Tarihi03.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.07.2023 Tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili GazetesiAçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.07.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 03.07.2023 tarihli ve 10862 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164946BIST