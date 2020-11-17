***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
17.11.2020 14:49
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas sözleşme son şekli ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,3,8,9,10,14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2012 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8,9,10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
2,3,4,14 14/07/2020 20/07/2020 10121
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888877
BIST
16:091.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -17,38
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:097,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:099,2131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:09469,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 469,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SAFKR
|7,92
|84.804.717
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.090.681
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|91.735.848
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.498.807
|% -9,78
|
|GARAN
|8,68
|3.591.493.097
|% -3,02
|
|KRDMD
|4,30
|1.067.422.061
|% -1,83
|
|THYAO
|11,69
|1.048.166.073
|% -0,76
|
|AKBNK
|6,10
|902.453.250
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,78
|856.754.237
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,91
|832.630.418
|% 1,06
|
|GARAN
|8,68
|3.591.493.097
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,78
|856.754.237
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,30
|1.067.422.061
|% -1,83
|
|USAK
|2,61
|486.340.374
|% 2,35
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7467
|7,7529
|% 0,60
|
|Euro
|9,2090
|9,2160
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,2243
|10,2756
|% 0,79
|
|Frank
|8,4583
|8,5093
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,27
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|1,81
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,47
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,71
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,36
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-0,15
|