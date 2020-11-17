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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

17.11.2020 14:49
GÜNCEL HABERLER



***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Esas sözleşme son şekli ektedir.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,3,8,9,10,14 07/06/2013 12/06/2013 8340
6 15/07/2013 19/07/2013 8367
6 24/12/2013 27/12/2012 8474
7 16/06/2014 20/06/2014 8595
8,9,10 01/07/2016 11/07/2016 9112
6 10/07/2017 14/07/2017 9367
6 05/01/2018 11/01/2018 9492
2,3,4,14 14/07/2020 20/07/2020 10121



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888877


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SAFKR 7,92 84.804.717 % 10,00  
YESIL 48,28 15.933.905 % 9,98  
VAKKO 7,17 47.090.681 % 9,97  
MARKA 8,96 2.946.675 % 9,94  
BMELK 22,84 3.080.362 % 9,91  
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Sterlin 10,2243 10,2756 % 0,79  
Frank 8,4583 8,5093 % 0,49  
Riyal 2,0554 2,0657 % 0,27  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 1,81  
Altın Gr. 469 469 1,27  
Cumhuriyet 3.125 3.172 3,00  
Tam 3.107 3.185 1,47  
Yarım 1.502 1.541 0,71  
Çeyrek 753 770 0,36  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 -0,07  
Gümüş Gr. 6,13 6,13 -0,00  
B. Petrol 43,67 43,67 -0,15  
Seans Raporu 16:07
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